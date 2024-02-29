Общество 29 февраля 2024, 14:36 Правительство рассмотрит предложение сделать 31 декабря праздничным днем Котяков: в правительстве рассмотрят предложение сделать выходным 31 декабря РИА «Новости»

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Правительство рассмотрит идею сделать 31 декабря выходным днем. Об этом РИА «Новости» рассказал министр труда Антон Котяков.

Он пояснил, что для такого решения нужны соответствующие нормативные документы. Пока их не приняли.

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Министр отметил, что россияне будут рады дополнительному праздничному дню. А в последние годы 31 декабря выпадало на выходные дни.

«Поэтому вопрос откладывался. По 2025 году будем смотреть, обсуждать», — добавил Котяков.

На следующей неделе россиян ждут длинные выходные. На пятницу выпадает Международный женский день. Поэтому с 8 по 10 марта будут отдыхать те, кто работает в стандартном пятидневном графике. Следующие длинные выходные наступят уже в мае. В последний месяц весны россиян ждут дополнительные восемь дней отдыха.

Согласно опросу сервиса «Работа.ру», 34% респондентов собираются работать в праздничные дни в марте.