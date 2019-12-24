Правительство рассмотрит петицию о запрете отлова китов для дельфинариев

По данным на вторник, 24 декабря, в поддержку данной инициативы уже собраны 100154 голоса.

«Около 50 тысяч голосов было собрано за первые 11 месяцев. И еще 50 тысяч голосов — менее чем за последний месяц», — рассказал агентству Дмитрий Лисицын — глава общественной организации «Эковахта Сахалина».

Сейчас закон разрешает вылов морских животных только для коренных народов, для научных и культурно-просветительских целей. Ранее вице-премьер Алексей Гордеев говорил, что правительство хочет запретить вылов китообразных в культурно-просветительских целях. В поддержку такого запрета экологи коалиции «Свободу косаткам и белухам» опубликовали соответствующую петицию, голосование заканчивается 27 декабря. Для того, чтобы правительство рассмотрело ее, необходимо было собрать 100 тысяч подписей.

В начале декабря о законопроекте, который запрещает держать в дельфинариях косаток и белух, рассказала сенатор Людмила Талабаева.