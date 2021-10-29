Правительство, работодатели и профсоюзы поддержали введение выходных дней для прививки от ковида

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила предоставление двух дополнительных оплачиваемых выходных дней работникам, которые вакцинируются от коронавируса. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Члены комиссии обсудили и единогласно поддержали рекомендации [о двух выходных]. Документ был разработан в рамках поручения президента России Владимира Путина», — говорится в сообщении пресс-службы.

В состав РТК входят представители общероссийских объединений профсоюзов, работодателей и правительства РФ.

Подписанные рекомендации были направлены в регионы. Согласно документу, предоставление двух оплачиваемых выходных дней работникам, проходящим вакцинацию против ковида, должно быть предусмотрено в коллективных договорах или локальных нормативных актах.

С предложением ввести два дополнительных оплачиваемых выходных сотрудникам, которые проходят вакцинацию от коронавируса, Путин выступил во время совещания с правительством 20 октября. По словам президента, после прививки у людей может подняться температура, а также появиться симптомы, похожие на грипп и простуду, поэтому это нужно учитывать и дать возможность побыть в это время дома.