Правительство продлило программу «Семейная ипотека» до конца 2023 года

Действие программы «Семейная ипотека» продлили до конца 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«По поручению президента правительство продлило действие программы „Семейная ипотека“. Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года», — говорится в сообщении.

Мишустин отметил, что решение позволит помочь большему числу семей приобрести собственное жилье, а также поддержать ряд отраслей, укрепить спрос на товары и услуги, которые необходимы людям. Это касается строительных материалов, мебели и других вещей.

«Семейная ипотека» появилась в 2018 году. Изначально программа была доступна только семьям, у которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Сейчас кредит могут оформить семьи и с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года. Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости жилья.