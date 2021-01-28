Правительство продлило программу льготного автокредитования. Но этого россиянам недостаточно

Об этом «360» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Продление программ автокредитов — безусловно, хорошо, потому что на российском рынке большая часть автомобилей продается именно в кредит и получение льгот сильно поддерживает спрос. Однако необходимо расширять эти программы», — отметил он.

В пример Шапарин привел огромное количество невостребованных денег за счет средств материнского капитала. Он подчеркнул, что правительство очень сильно поддержит авторынок, если позволит направлять эти деньги на покупку автомобиля отечественного производства. Даже если разрешение на это получат только многодетные семьи.

«Кроме того, нужно расширять программы, связанные с заменой коммерческого и грузового транспорта, потому что у нас чрезвычайно старый парк и, очевидно, тех лизинговых программ, которые есть сейчас, абсолютно недостаточно», — подчеркнул вице-президент Национального автомобильного союза.

Шапарин также отметил, что правительству можно подумать по поводу переформатирования госпрограмм поддержки кредитов для легкового транспорта.

«Многие семьи уже поменяли автомобили, а программа „Первый автомобиль“ рассчитана на молодых пользователей, которые часто выбирают каршеринг, а не личный автомобиль. Или б/у автомобиль, потому что новый им просто не по карману, даже в кредит. Необходимо подумать, какие еще категории граждан, которые на данный момент не могут получить доступ к этим программам, но хотят заменить старый автомобиль на новый, и какие еще граждане могут получить такую поддержку», — заключил он.