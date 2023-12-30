Общество 30 декабря 2023, 15:04 Правительство продлило отмену повышенных пеней за просрочку платежей по ЖКУ Vladimir Baranov/Globallook Press

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Пени и штрафы за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг будут начисляться в 2024 году без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Действующую ставку Банка России в 16% годовых посчитали несоразмерной платежам за жилищно-коммунальные услуги. Основой для расчетов пеней в следующем году станет ключевая ставка ЦБ в 9,5% годовых, которая действовала на 27 февраля 2022 года.

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«Правительство приняло решение продлить на 2024 год действующие особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату ЖКУ без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России», — отметили в правительстве.

Ранее власти утвердили индексы изменения платы за ЖКУ на пять лет вперед. Они будут зависеть от региона. Во второй половине 2024 года среднее значение в Москве составит 11%, а в Московской области — 10,7%. В документе также содержались пределы отклонения от индексов в отдельных муниципалитетах.