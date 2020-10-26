Правительство продлило до конца года субсидии по ЖКХ

Правительство продлило беззаявительный порядок получения субсидий на оплату ЖКХ в России. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство продлевает временный порядок предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг до конца года, соответствующее постановление правительства подписано», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами, его цитирует ТАСС.

Мишустин также сообщил, что субсидии будут пролонгироваться автоматически. Они будут предоставляться в том же размере, что и раньше. Но в следующем году, как объявил премьер, субсидии пересмотрят.

Среди получателей субсидий много людей старшего возраста. Им сейчас нужно особенно следить за здоровьем, принимать меры предосторожности, чтобы защитить себя от коронавируса Михаил Мишустин.

Субсидии при оплате услуг ЖКХ оформляются на шесть месяцев. В течение этого времени лицам, получающим компенсацию, не надо собирать бумаги, заполнять заявление и обращаться в уполномоченные органы. Власти все сделают сами. Эта мера была введена для поддержки россиян во время пандемии.

Изначально планировалось, что беззаявительный порядок будет действовать до октября.