Правительство призвало перестать паниковать и скупать гречку

Вице-премьер Юрий Борисов призвал россиян следовать указаниям специалистов и перестать скупать гречку. По его мнению, для победы над коронавирусом нужно сплотиться и перестать паниковать.

«Нужно четко следовать тем указаниям специалистов, которые мы от них слышим, не устраивать панику, не бегать скупать гречку и прочие вещи, набраться мужества, быть дисциплинированными. Сплотиться должна вся нация», — сказал Борисов журналистам, его цитирует газета «Известия».

По словам вице-премьера, кризисная ситуация — самое удобное время для развития отдельных отраслей страны. Он добавил, что собирается неоднократно пересмотреть обращение Владимира Путина к россиянам.

«Пережили голод — переживем и изобилие», — заключил Борисов, комментируя предстоящую выходную неделю.

25 марта президент Владимир Путин обратился к россиянам. Он поблагодарил медиков и ученых за их вклад в борьбу с коронавирусом и сделал несколько предложений, чтобы облегчить жизнь в условиях эпидемии. Среди прочего стало известно, что следующая неделя станет выходной, ипотечникам дадут возможность брать кредитные каникулы при потере доходов, семьям с маленькими детьми выплатят по пять тысяч рублей, а малому и среднему бизнесу снизят на 15% размер страховых взносов.

В России, по последним данным, вирус нашли у 658 человек. Всего в мире количество заразившихся превышает 452 тысячи.