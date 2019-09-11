Правительство призвали сохранить вымирающие профессии вместо введения четырехдневки

Отказ от обучения слесарей в ПТУ грозит катастрофой для машиностроения — эксперты Подробнее

По его словам, в условиях деиндустриализации следует говорить не о переходе на четырехдневку, а о том, как спасти многие рабочие профессии.

«Мы же все помним, в советское время всегда был какой-то дядя Вася, который работает на заводе, к которому можно было обратиться что-то починить — приварить, сварить, выточить какую-то деталь. Вы сейчас попробуйте найти этого дядю Васю, токаря, фрезеровщика, сварщика», — посетовал Лапушкин.

Он подчеркнул, что в стране почти не осталось производства. По его словам, в регионы, где открываются новые предприятия, рабочих приходится завозить чуть ли не со всей страны. При этом проблема заключается не в том, что молодежь не идет учиться по этим специальностям, а в том, что таким специалистам негде работать.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что четырехдневную рабочую неделю в России для ряда профессий можно ввести «хоть завтра».