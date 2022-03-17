Правительство Приморского края заверило жителей в том, что дефицита продуктов не будет

Глава правительства Приморья Вера Щербина обратилась к жителям региона, призвав их прекратить массово скупать продукты в магазинах. Об этом сообщил RT.

Щербина заверила, что перебоев в поставках сахара, круп, муки и мяса не будет, а цены на эти продукты в Приморье ниже, чем во многих регионах России.

«Ситуация в экономике стабильная в Приморском крае. <…> Но есть проблема с ажиотажным спросом на продукты питания. При том что продукты есть в достаточном количестве. Поэтому хотелось бы призвать всех жителей края прекратить ажиотажный спрос, сбоев в системе обеспечения продуктами питания никаких не предвидится», — отметила Щербина.