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    29 сентября 2020, 09:55

    Правительство придумает, как бороться с подделкой российской черной икры

    Андрей Иванов

    Вице-премьер Виктория Абрамченко озадачила профильные министерства: необходимо что-то сделать с законодательством для борьбы с подделкой российской осетровой икры. Некоторые дельцы перефасовывают дешевую китайскую икру и выдают ее за более дорогой отечественный продукт. Об этом сообщил РБК со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу.
    Правительство придумает, как бороться с подделкой российской черной икры

    По итогам мероприятия, Абрамченко поручила Минсельхозу, Росрыболовству, Россельхознадзору и Роспотребнадзору проработать изменения в технические регламенты Таможенного союза, чтобы на сырье указывали страну происхождения.

    Работники министерств уже начали работать над этим поручением Абрамченко.

    В России в последние годы стали производить больше черной игры, однако отечественный продукт стоит дороже китайского. Этим пользуются недобросовестные торговцы. Они перефасовывают икру из КНР и продают по цене российской. В Росрыболовстве заявили, что выпускать фальсифицированную осетровую икру в России просто из-за несовершенства законодательства.

    Если на сырье будут указывать производителя, то в дальнейшем за продукцией будет проще следить.

    На этом же заседании обсудили запрет на перевозку более 10 килограммов красной икры из региона, где ее добыли. Это поможет бороться с легализацией браконьерской икры.

    Новости SMI.FM