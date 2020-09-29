Правительство придумает, как бороться с подделкой российской черной икры

По итогам мероприятия, Абрамченко поручила Минсельхозу, Росрыболовству, Россельхознадзору и Роспотребнадзору проработать изменения в технические регламенты Таможенного союза, чтобы на сырье указывали страну происхождения.

Работники министерств уже начали работать над этим поручением Абрамченко.

В России в последние годы стали производить больше черной игры, однако отечественный продукт стоит дороже китайского. Этим пользуются недобросовестные торговцы. Они перефасовывают икру из КНР и продают по цене российской. В Росрыболовстве заявили, что выпускать фальсифицированную осетровую икру в России просто из-за несовершенства законодательства.

Если на сырье будут указывать производителя, то в дальнейшем за продукцией будет проще следить.

На этом же заседании обсудили запрет на перевозку более 10 килограммов красной икры из региона, где ее добыли. Это поможет бороться с легализацией браконьерской икры.