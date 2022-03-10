Правительство предложило способ сохранить рабочие места в ушедших из России компаниях

Минэкономразвития предложило ввести внешнее управление в компаниях, которые ушли с российского рынка, если больше 25% их доли принадлежит иностранцам. Такое сообщение распространили в пресс-службе ведомства.

«Проект направлен на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории России», — говорится в сообщении.

Внешняя администрация займется обеспечением основной деятельности, формированием списков требований кредиторов, а также оценкой активов, сообщило РИА «Новости».

На протяжении полугода бывший собственник будет иметь право обратиться в суд и потребовать прервать работу временного менеджмента, если он сам собирается возобновить свою деятельность. Также у него будет возможность продать собственную долю.

Основная цель новшества в том, чтобы сохранить работу компаний и количество рабочих мест в условиях усиливающихся санкций в отношении России.

Внешнюю администрацию можно будет вводить в том случае, если менеджмент или акционеры компании фактически прекратили руководить ею в нарушение российских законов. Об этом может свидетельствовать отъезд руководства из России, начиная с 24 февраля, а также вывод имущества, после чего предприятие стало неспособно выполнять свои обязательства. Заявление при этом нельзя подать против кредитных, пенсионных и страховых компаний.