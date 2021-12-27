Российское правительство до 33,6 миллиарда рублей увеличило финансирование ТОР «Надеждинская» в Приморье. Из этих средств свыше 15,5 миллиарда рублей потратят на инфраструктурное развитие территории, в числе которых участки нового города Спутник. Об этом сообщил РБК со ссылкой на главу Минвостокразвития Алексея Чекункова.

Строительство Спутника планируется в 30 километрах от Владивостока.

Выделенные средства, отметил Чекунков, позволят также создать десятки новых предприятий. Он добавил, что на сегодняшний день 77 компаний реализуют проекты в ТОР «Надеждинская», создается порядка восьми тысяч рабочих мест.

Средства также направят на развитие внутриплощадочных сетей, газо- и водоснабжения, энергоснабжения и водоотведения. Власти разработают и документацию по планировке территории.

В декабре на площадке, которая выделена под строительства Спутника, уже начались инженерно-геологические изыскания, отметил министр.

Предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу о строительстве новых крупных городов в Сибири требует детальной проработки каждого конкретного случая, считает вице-премьер правительства Марат Хуснуллин. Он объяснил, что любой новый проект будет создавать большую нагрузку на инфраструктуру.