Правительство потратит более 15,5 млрд рублей на развитие нового города в Приморье — РБК
РБК: на развитие нового города Спутник будет потрачено более 15,5 млрд рублей
Российское правительство до 33,6 миллиарда рублей увеличило финансирование ТОР «Надеждинская» в Приморье. Из этих средств свыше 15,5 миллиарда рублей потратят на инфраструктурное развитие территории, в числе которых участки нового города Спутник. Об этом сообщил РБК со ссылкой на главу Минвостокразвития Алексея Чекункова.
Строительство Спутника планируется в 30 километрах от Владивостока.
Выделенные средства, отметил Чекунков, позволят также создать десятки новых предприятий. Он добавил, что на сегодняшний день 77 компаний реализуют проекты в ТОР «Надеждинская», создается порядка восьми тысяч рабочих мест.
Средства также направят на развитие внутриплощадочных сетей, газо- и водоснабжения, энергоснабжения и водоотведения. Власти разработают и документацию по планировке территории.
В декабре на площадке, которая выделена под строительства Спутника, уже начались инженерно-геологические изыскания, отметил министр.
Предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу о строительстве новых крупных городов в Сибири требует детальной проработки каждого конкретного случая, считает вице-премьер правительства Марат Хуснуллин. Он объяснил, что любой новый проект будет создавать большую нагрузку на инфраструктуру.