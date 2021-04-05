Правительство попросит о переносе отчета Думе из-за послания Путина

Правительство России попросит перенести свой отчет Госдуме. Дата совпала с посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Так как послание президента Федеральному собранию назначено на 21 апреля и совпадает с отчетом правительства в Государственной думе, правительство сегодня обратится к парламенту с просьбой перенести отчет на более позднюю дату», — сообщил ТАСС пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Президент России начал готовиться к выступлению на ежегодном послании в начале марта. Месяцем ранее Песков заявлял, что Путин затронет темы социально-экономического развития страны и подготовки к предстоящим выборам в Госдуму, которые пройдут в сентябре.

До 11 апреля Путин планирует провести совещание по выполнению послания Федеральному собранию 2020 года и проведет несколько внутренних встреч. В среду, 7 апреля, президент России встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, где они обсудят принятый с Азербайджаном трехсторонний договор.