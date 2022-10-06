Правительство пояснило, какие причины являются уважительными для неявки в военкомат | 360°

Общество 06 октября 2022, 13:09 Поделиться Telegram

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Viber Правительство пояснило, какие причины являются уважительными для неявки в военкомат Сайт «Объясняем.рф» перечислил допустимые причины неявки в военкомат РИА «Новости»

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Утрата трудоспособности, тяжелое состояние здоровья родителей и стихийное бедствие назвали допустимыми причинами для неявки в военкомат при получении повестки на частичную мобилизацию. Об этом рассказали на правительственном сайте «Объясняем.рф».

Уважительными причинами назвали утрату трудоспособности из-за заболевания или увечья, а также тяжелое состояние здоровья родителя или близкого родственника (отец, мать, жена, муж, ребенок, брат, сестра, дедушка, бабушка или усыновитель). Похороны кого-либо из указанных лиц так же считаются.

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Засчитают и форс-мажорное обстоятельство, то есть препятствие, которое возникло «в результате действия непреодолимой силы», не зависящее от воли гражданина (например, стихийное бедствие). Призывная комиссия также может признать уважительными и другие причины, рассмотренные в частном порядке.

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Все указанное должно быть документально подтверждено. Гражданин обязан незамедлительно явиться в военкомат без дополнительной повестки, как только действие этой причины завершится.

Президент Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе. В первую очередь призовут тех, кто уже отслужил в рядах вооруженных сил и имеют боевой опыт, требуются определенные военно-учетные специальности.

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