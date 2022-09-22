Правительство подтвердило сохранение рабочих мест за мобилизованными россиянами | 360°

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Правительство подтвердило сохранение рабочих мест за мобилизованными россиянами

Премьер Мишустин подписал проставление о сохранении рабочих мест для мобилизованных

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Правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан. Они смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

В кабмине пояснили, что изменения уже внесли в необходимые документы. Согласно проставлению, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, трудовые договоры с мобилизованными гражданами будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места сохранятся.

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«Решение принято для обеспечения социально-трудовых гарантий граждан. Оно распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года», — пояснили в ведомстве.

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Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. В своем обращении к россиянам глава государства сказал, что граждане РФ, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Авторы:

Правительство РФ

Михаил Мишустин

Частичная мобилизация в РФ

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