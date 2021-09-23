Лучшие типовые проекты из дерева будут строить на селе
При строительстве школ, детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов будут использовать лучшие разработки участников конкурса типовых проектов деревянных жилых домов. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
«Я хочу сейчас с Минсельхозом договориться, чтобы в правилах выделения финансирования на развитие сельских территорий эти объекты были поименованы. Чтобы появился определенный процент ФАПов, школ, детских садов из деревянных конструкций», — отметила Абрамченко.
По ее словам, такие социально-культурные объекты, как деревянные школы, детские сады, ФАПы, могут быть изготовлены индустриальным способом и при этом быть функциональными и очень красивыми.
Благодаря поддержке таких проектов со стороны правительства и участники, и финалисты конкурса смогут применять и реализовывать свои проекты на внутреннем рынке.
Ранее Абрамченко сообщила, что разработки из 14 регионов России признаны лучшими на всероссийском конкурсе проектов индивидуальных жилых домов с применением деревянных конструкций.