Правительство поддержит соцработников дополнительными выплатами
Глава кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выплаты соцработникам направят дополнительно еще 3,6 миллиарда рублей. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства.
По данным издания, на поддержку государства смогут рассчитывать те сотрудники социальных учреждений, которые работают с зараженными коронавирусом и людьми из группы риска.
Отмечается, что дополнительные средства выделили из-за продления выплаты пособий до 15 сентября. Общий объем на эти выплаты составит свыше 11 миллиардов рублей.