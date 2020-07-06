Правительство поддержит соцработников дополнительными выплатами

По данным издания, на поддержку государства смогут рассчитывать те сотрудники социальных учреждений, которые работают с зараженными коронавирусом и людьми из группы риска.

Отмечается, что дополнительные средства выделили из-за продления выплаты пособий до 15 сентября. Общий объем на эти выплаты составит свыше 11 миллиардов рублей.