Правительство поддержало законопроект Путина о гражданстве

Правительство поддержало законопроект о гражданстве, который упрощает получение российского паспорта более чем 20 категориям лиц. Документ внес на рассмотрение в Госдуму президент Владимир Путин.

Отзыв кабмина появился в электронной базе данных нижней палаты российского парламента, сообщило РИА «Новости».

«Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается», — говорится в документе.

Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве РФ» в конце декабря прошлого года. В законопроекте предусматривается расширение полномочий президента по определению категории лиц, которые могут претендовать на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.

Помимо этого, в документе есть пункт о сокращении требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство. Это касается граждан бывшего СССР и их детей, людей, у которых есть близкие родственники — граждане РФ, тех, кто родился в РСФСР до 6 февраля 1992 года или проходил службу в армии до этого срока.

В исключительном порядке, согласно документу, гражданство должны предоставлять, в частности, ветеранам ВОВ из стран бывшего СССР и людям с особыми заслугами перед Россией.