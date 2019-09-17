Правительство поддержало возрождение вытрезвителей в регионах
«Правительством законопроект поддерживается с учетом замечаний», — приводит агентство текст министерского отзыва.
Онищенко поддержал идею о возвращении вытрезвителей на законодательном уровнеПодробнее
Кабмин призвал авторов нового закона уточнить правовой статус вытрезвителей как медицинских организаций.
Также правительство указало на необходимость прояснить ситуацию с правовыми основаниями для направления в вытрезвители пьяных граждан. Министры рекомендовали конкретизировать этот момент.
Также в отзыве говорится о том, что нужно определить медуслуги, которые будут оказываться в этих спецучреждениях.
Законопроект об организации в регионах вытрезвителей был внесен в Госдуму рядом сенаторов и депутатов
Авторы идеи, среди которых значатся глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский и зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, предлагают создать в регионах вытрезвители на базе муниципально-частного партнерства.
Если этот закон будет принят, то с попавших в вытрезвителей людей можно будет брать плату за медуслуги.