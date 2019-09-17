  • Правительство поддержало возрождение вытрезвителей в регионах

    17 сентября 2019, 08:58

    Андрей Иванов

    Кабмин одобрил законопроект о создании медицинских вытрезвителей в российских регионах. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на проект официального отзыва правительства на эту идею, документ был одобрен комиссией по законопроектной деятельности.
    Правительство поддержало возрождение вытрезвителей в регионах

    «Правительством законопроект поддерживается с учетом замечаний», — приводит агентство текст министерского отзыва.

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    Кабмин призвал авторов нового закона уточнить правовой статус вытрезвителей как медицинских организаций.

    Также правительство указало на необходимость прояснить ситуацию с правовыми основаниями для направления в вытрезвители пьяных граждан. Министры рекомендовали конкретизировать этот момент.

    Также в отзыве говорится о том, что нужно определить медуслуги, которые будут оказываться в этих спецучреждениях.

    Законопроект об организации в регионах вытрезвителей был внесен в Госдуму рядом сенаторов и депутатов

    Авторы идеи, среди которых значатся глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский и зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, предлагают создать в регионах вытрезвители на базе муниципально-частного партнерства.

    Если этот закон будет принят, то с попавших в вытрезвителей людей можно будет брать плату за медуслуги.