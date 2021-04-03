Правительство поддержало ужесточение наказания за нарушение ПДД

Российские власти одобрили законопроект, который подразумевает ужесточение наказания за нарушение ПДД для людей, уже имевших административные нарушения. Это прописано на сайте кабмина.

«Одобрить проект федерального закона „О внесении изменения в статью 264(1) Уголовного кодекса РФ“ и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в тексте.

Во второй части статьи «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» закреплено более строгое наказания за нарушение правил дорожного движения.

Ранее лидер партии Владимир Жириновский предложил обирать автомобили у тех, кто многократно нарушал ПДД. Он рассказал, что его партия планирует внести такой законопроект. Это поможет уменьшить количество нарушителей, уверен Жириновский. Он считает, что без этих мер недобросовестные водители будут нарушать правила еще много раз. Об этом сообщило агентство Ura.ru.