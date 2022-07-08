Российское правительство поддержало увеличение микрозаймов для малого и среднего бизнеса до семи миллионов рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на отзыв кабмина.

«Законопроект соответствует актам более высокой юридической силы, в том числе положениям договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров РФ. На основании изложенного правительством РФ законопроект поддерживается», — привело издание фрагмент из документа.

Новые нормы внесли в Госдуму главы комитетов по финансовому рынку Анатолий Аксаков и по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

Как уточняется в пояснительной записке к документу, увеличение максимального размера микрозайма до семи миллионов рублей обусловлено формированием устойчивого спроса со стороны субъектов МСП на микрозаймы микрофинансовых организаций, которые были созданы в рамках государственной программы поддержки МСП.

Подмосковье полностью оптимизировало получение госуслуг для предпринимателей — перевело их в дистанционный формат. Ежегодно от бизнеса поступает более трех тысяч заявок на получение мер поддержки.