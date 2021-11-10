Правительство поддержало штрафы за сравнение СССР и нацистской Германии

Российское правительство дало положительный отзыв на законопроект о появлении в КоАПе новой статьи, которая предполагает штрафы за отождествление действий СССР и Германии во время Второй мировой войны. Также она предполагает штрафные санкции за отрицание решающей роли в победе над фашизмом советского народа.

Документом, как сообщила газета «Известия», предлагается ввести в кодекс новую статью 13.47 «Нарушение запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы».

Депутаты предлагают установить в качестве наказания за эти действия штрафы от одной до двух тысяч рублей или же административный арест сроком до 15 суток. Для должностных лиц штрафные санкции будут варьироваться от одной до четырех тысяч рублей, а для юридических лиц — от 10 до 50 тысяч рублей.

В случае повторного нарушения россияне заплатят от 2,5 до пяти тысяч рублей или же им грозит арест на 15 суток. На штраф в размере от пяти до 20 тысяч рублей попадут должностные лица, или же они получат дисквалификацию, сроком от полугода до года. Юридическим лицам грозит штрафная санкция до 100 тысяч рублей или же их ждет административное приостановление деятельности до 90 суток.

Ветеран Второй мировой войны из США Дэвид Сондерс перед смертью оставил завещание, в котором указал, что его останки может использовать частная фирма в научных целях. В результате вскрытие провели на телевизионном шоу «Странности и курьезы». Супруга ветерана 92-летняя Элси сказала, что планирует подать в суд, так как было нарушено соглашение. Тело ветерана не использовали в научных целях, а изучали во время шоу со зрителями, «словно кусок мяса». Съемки шоу проходили в отеле Портленда, куда можно было попасть за 500 долларов.