  • Правительство поддержало идею проверять росгвардейцев на детекторе лжи

    10 декабря 2019, 08:33

    Дарья Бунякова

    Сотрудников Росгвардии предложили проверять с помощью детектора лжи, чтобы усилить внутреннюю безопасность. Законопроект поддержало правительство России.
    Правительство поддержало идею проверять росгвардейцев на детекторе лжи

    Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на текст документа, новый законопроект разработали в комитете Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией. Предполагается, что новые правила помогут в профилактике правонарушений, в частности, в борьбе с коррупцией.

    Росгвардейцев будут проверять на полиграфе

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    Кроме того, закон будет способствовать улучшению качества отбора граждан, которые идут на службу в войска Росгвардии.

    Таким образом, сотрудников и военнослужащих росгвардейцев обяжут проходить проверку на полиграфе и предоставлять данные, необходимые для собственной безопасности Росгвардии.

    «Отказ от прохождения проверки или от предоставления необходимой информации будет являться основанием для увольнения», — сказано в законопроекте.

    После принятия закона порядок и сроки прохождения детектора лжи будет устанавливать директор национальной гвардии России.

    Сейчас такую проверку на полиграфе проходят военнослужащие и работники российских органов безопасности.