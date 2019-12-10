Правительство поддержало идею проверять росгвардейцев на детекторе лжи
Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на текст документа, новый законопроект разработали в комитете Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией. Предполагается, что новые правила помогут в профилактике правонарушений, в частности, в борьбе с коррупцией.
Росгвардейцев будут проверять на полиграфеПодробнее
Кроме того, закон будет способствовать улучшению качества отбора граждан, которые идут на службу в войска Росгвардии.
Таким образом, сотрудников и военнослужащих росгвардейцев обяжут проходить проверку на полиграфе и предоставлять данные, необходимые для собственной безопасности Росгвардии.
«Отказ от прохождения проверки или от предоставления необходимой информации будет являться основанием для увольнения», — сказано в законопроекте.
После принятия закона порядок и сроки прохождения детектора лжи будет устанавливать директор национальной гвардии России.
Сейчас такую проверку на полиграфе проходят военнослужащие и работники российских органов безопасности.