Правительство поддержало идею Мособлдумы штрафовать за неправильное содержание домашних животных

Правительство поддержало идею Мособлдумы о введении штрафов за неправильное содержание домашних животных. Об этом сообщили в пресс-центре областного парламента.

«Правительство Российской Федерации подготовило отзыв по закинициативе Мособлдумы о введении штрафов за нарушение правил содержания домашних животных — законопроект поддержан», — сказано в сообщении.

Авторы документа подчеркнули, что сейчас в законе есть правила обращения с животными — обеспечение надлежащего ухода, своевременной ветеринарной помощи, предотвращения нежелательного потомства и другие требования. Однако нет никакой ответственности за нарушение этих правил. Из-за этого на практике невозможно практическое применение введенных норм.

В пресс-центре уточнили, что в закон предложили ввести разные суммы штрафов за разные нарушения. Речь идет о суммах от 500 до 1500 рублей за первое нарушение, а также от 1500 до 3000 рублей — за последующие нарушения.

В пресс-центре также подчеркнули, что на законопроект поступил ряд замечаний. Профильный комитет Мособлдумы доработает документ, а затем отправит его в Госдуму.