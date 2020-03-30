Правительство поддержало более жесткое наказание за нарушение карантина

Наказание за нарушение карантина ужесточат. Это решение поддержало российское правительство.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Кабмин одобрил соответствующие поправки в КоАП. Об этом написало РИА «Новости».

Совет Федерации 31 марта на внеочередном заседании рассмотрит пакет законов о мерах правительства в связи с коронавирусом, говорится на сайте верхней палаты.

На повестке дня поправки в Уголовный и Административный кодексы об ответственности за нарушение карантина, закон об экстренном реагировании на вызовы, связанные с коронавирусом. Также сенаторы обсудят изменения в закон «О приостановлении ряда положений Бюджетного кодекса», закон о новых социальных выплатах семьям с детьми, закон о торговле лекарствами в интернете и о дистанционной медпомощи. Некоторые из этих законов утром во вторник рассмотрит Госдума.

По последним данным, в России 1534 человека заразились коронавирусом. Многие из них из Москвы. Поэтому столица и Московская область до 5 апреля ввели карантин. Это значит, что все жители, кроме представителей отдельных профессий, должны оставаться дома. Исключение — походы в магазин, аптеку, прогулка с собакой. Передвижения на машинах по городу не запрещены.