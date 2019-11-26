Правительство отложило ввод эталонных тарифов в ЖКХ

Предполагалось, что постановление правительства об установлении и принципах тарифов с использованием эталонных значений затрат исключит возможность регионов поднимать цены на услуги выше норматива без согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

ФАС введет понятие тарифной дискриминации Подробнее

Тарифы должны были вводиться поэтапно, с 2021 года по 2023 год.

Однако в Минстрое убеждены, что проект на данный момент не доработан. Минэконом развития сейчас готовит сравнительный отчет по разногласиям.

«В отсутствие предварительной оценки уровня эталонных значений затрат по регионам, позволяющей достоверно определить сроки перехода субъектов РФ на метод эталонных расходов, принятие указанного проекта постановления Минстрой считает преждевременным», — говорится в уведомлении Минстроя.

Сторонники эталонных тарифов ссылаются на то, что население во много раз переплачивает за коммунальные услуги, в то время как некоторые эксперты уверены, что такие тарифы ударят по бюджету местных властей, что отразится и на безопасности сетей.