Общество 18 января 2023, 18:14 Правительство отказалось сделать 31 декабря выходным днем Предложение Госдумы сделать 31 декабря выходным в правительстве сочли избыточным РИА «Новости»

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Законопроект об установлении 31 декабря выходным днем не нашел поддержки в правительстве. На рассмотрение в Госдуму фракция ЛДПР внесла документ еще в 2020 году и только сейчас получила отзыв на свою инициативу. Документ опубликовали в базе данных нижней палаты парламента.

Депутаты предложили сделать выходным 31 декабря за счет переноса с 8 января. В правительстве назвали это предложение избыточным, потому что решения о новогодних каникулах принимаются каждый год, исходя из целесообразности.

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В отзыве напомнили, что в 2022 и и 2023 годах 31 декабря остается выходным днем. Поэтому сейчас принятие этого закона не имеет смысла,

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«Правительство Российской Федерации в каждом конкретном случае с учетом сложившихся обстоятельств и условий, а также мнений всех сторон социального партнерства определяет наиболее целесообразный порядок использования нерабочих дней и необходимость переноса одного из выходных дней на 31 декабря», — отметили в отзыве.

В кабмине напомнили, что решения о переносе выходного на последний день уходящего года уже принимались и ранее — в 2018, 2020 и 2021 годах

«Таким образом, предлагаемое законопроектом регулирование в настоящее время является избыточным», — говорится в документе.

В 2020 году после предложения депутатов Госдумы сделать 31 декабря выходным днем окончательное решение приняли губернаторы регионов, перенеся рабочий день на субботу 26 декабря.

Инициативу поддержал президент России Владимир Путин, который пояснил, что на федеральном уровне в короткие сроки принять решение о дополнительном выходном невозможно, но региональные власти вполне могут это сделать.