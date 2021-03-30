Правительство опровергло слухи о росте цен на молоко в России

В Правительстве опровергли слухи о росте цен на молоко на 10-15% из-за введения экосбора. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко. По словам официального представителя зампреда Правительства, переход на новую систему расширенной ответственности производителей (РОП) — необходимая мера в существующих экологических реалиях. Однако реформа РОП не приведет к значительному росту цен.

Экосбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей не подразумевает введение какой-либо фискальной нагрузки. В концепции РОП не идет речь об уплате экосбора по двойному нормативу для производителей продовольствия или упаковки. Новая концепция подразумевает уход от градации и нормативов как таковых пресс-служба Виктории Абрамченко.

В пресс-службе вице-премьера напомнили, что новая концепция — это уход от градации и нормативов. Она позволит коренным образом изменить ситуацию с экологией.

Новый «экологичный» подход и по экспертным оценкам, и по расчетам Минэкономразвития не приведет к росту цен. Как, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора (госкомпания в сфере обращения с ТКО), в связи с экосбором рост себестоимости может составить лишь 2%.

«Но было бы некорректно заявлять напрямую о росте цен, так как у производителей, и это общеизвестно, себестоимость плавает в районе 5% в обе стороны. Тогда почему при наличии множества факторов при формировании цены именно стоимость утилизации упаковки, а это от 0,7 до 1,5%, должна выливаться в хоть сколько-нибудь существенное удорожание?» — заявляют в ППК РЭО.

Представитель госкомпании напомнил, что целью работы концепции РОП является «не сбор денег сам по себе, а создание и возведение инфраструктуры для отрасли обращения с ТКО».

«За четыре года работы РОП инфраструктуры создано не было, что говорит о том, что прежняя система РОП не работала. Эта ситуация должна измениться», — заключили в ППК.

Ранее газета «Известия» написала, чтоскую обстановку , а, а также бизнес обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть концепцию РОП, согласно которой от производителей теперь требуют утилизировать упаковку от продуктов. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) написал главе Кабмина письмо в котором указал, что из-за экосбора молоко в России может подорожать на 10-15%.