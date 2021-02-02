Правительство опровергло планы по вводу продуктовых карточек

В Кабмине не обсуждают вопрос введения продуктовых карточек для поддержки людей. В этом вопросе предпочтение отдают тем мероприятиям, которые позволят искоренить бедность в принципе. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.

«Введение продовольственных карточек как одного из инструментов поддержки правительством не обсуждается», — приводит ТАСС слова Белякова.

Представитель премьера добавил, что в качестве подобных мер правительство ориентируется на те, «которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности».

Ранее «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что Минпромторг направил в Кабмин предложение ввести в России продовольственную поддержку нуждающихся. По мнению авторов идеи, россияне могли бы получать деньги на продукты каждый месяц.

Средства на еду захотели предоставлять нуждающимся россиянам, в том числе беременным и кормящим женщинам и детям. В этот список Минпромторг включил тех, кто находится в социальных учреждениях — в больницах и интернатах.