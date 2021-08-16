Правительство определилось с компенсацией роста цен в госконтрактах на инфраструктуру

Из-за подорожания стройматериалов правительство России решило дополнительно поддержать застройщиков по госзаказу. Эта мера обеспечит реализацию инфраструктурных объектов без сбоев. Уже утверждено постановление кабмина, разрешающее строителям с согласия заказчиков увеличивать цены контрактов до 30%.

Как сообщает газета «Коммерсант», в отрасли считают эти меры недостаточными. Поставщики неохотно участвуют в госпроектах, так как заказчики определяют победителей тендера по самой низкой цене. В постановлении № 1315 от 9 августа сказано, что застройщики смогут корректировать условия контрактов по строительству, реконструкции и капремонту, а также проведению работ по сохранению объектов культурного наследия.

Сторонам придется заключать дополнительное соглашение, но заново проверять инвестпроект на предмет эффективности использования средств не придется. Это в случае, если стоимость контракта не превышает 100 миллионов рублей. Пересмотр соглашения не будет отражаться на сроках его исполнения.

Заместитель главы Минстроя Александр Ломакин сообщил, что новый механизм поддержки подрядчиков обойдется казне в 100 миллиардов рублей.

«Это действительно важнейшее решение для отрасли. Оно позволит не допустить остановку строек и банкротство стройкомпаний, значит, важные для людей объекты продолжат строиться», — подчеркнул вице-премьер Марат Хуснуллин.