Правительство определило список услуг для получения спортивного налогового вычета

Российское правительство определило перечень услуг, при оплате которых с 2022 года можно получать налоговый вычет за занятия спортом и физкультурой. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«В списке физкультурно-оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, разработка тренировочных планов и программ занятий физкультурой», — сказано сообщении.

Например, если человек купил абонемент в бассейн или фитнес-клуб, то он может заявить эти расходы для получения налогового вычета.

Для получения вычета нужно, чтобы предоставившая услуги организация входила в специальный перечень. Критерии для попадания туда утверждены в постановлении, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В частности, спорт и физкультура должны быть основным видом деятельности компании, а сотрудники должны иметь профильное образование не ниже среднего профессионального. Кроме того, организация не должна быть включена в реестр недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

Спортивный налоговый вычет появился благодаря изменениям в Налоговом кодексе. Они были приняты по поручению президента РФ в апреле 2020 года.

Максимально человек может получит за год вычет в размере 120 тысяч рублей.