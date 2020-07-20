Правительство одобрило закон о запрете на изъятие животных за долги

«В законопроекте не содержится определение понятия „домашние животные“, что требует установления в нем критериев отнесения к домашним животным тех животных, на которых не может быть обращено взыскание. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии доработки до внесения в Государственную Думу», — приводит агентство слова из заключения правительства по законопроекту.

Инициатива появилась в Госдуме в феврале 2020 года. Глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов подготовил законопроект и отправил его в правительство. Законопроект внесет изменения в Гражданский процессуальный кодекс.

По словам депутата, сейчас запрещено забирать племенной, молочный и рабочий скот, кроликов, оленей, пчел и птиц. Также по принятому в 2018 году закону животные теперь не приравниваются к вещи, а считаются живыми существами. В Госдуме также предложили обеспечить приюты для животных федеральным финансированием. Автором идеи тоже стал Бурматов.