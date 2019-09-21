Правительство одобрило повышение МРОТ с 1 января

Топилин назвал нужную сумму из бюджета для повышения МРОТ Подробнее

«Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года МРОТ устанавливается в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации (далее — прожиточный минимум) за II квартал предыдущего года», — говорится в решении заседания министров 19 сентября.

Также в документе сообщается, что повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 года (11280 рублей в месяц) составит 850 рублей. Таким образом, МРОТ увеличится на рост на 7,5%.

Данный законопроект одобрен и направлен в Госдуму.

Сумма МРОТ после повышения составит 12 130 рублей, сообщила «Газета.ru».