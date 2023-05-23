Общество 23 мая 2023, 18:42 Правительство одобрило идею усилить наказание за передачу мобильников в тюрьмы Хинштейн: кабмин одобрил инициативу об усилении наказания за передачу телефонов в тюрьмы РИА «Новости»

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Правительство поддержало предложение усилить административную ответственность за передачу средств мобильной связи в места лишения свободы. Об этом сообщил в Telegram-канале автор инициативы глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, в действующей редакции статьи КоАП о передаче запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях УИС или ИВС появится новая специальная часть.

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«Ранее правительство и Верховный суд также дали положительные отзывы на мой законопроект об уголовной ответственности за повторную передачу средств связи в учреждения УИС», — напомнил Хинштейн.

Он подчеркнул, что проблему нужно решать комплексно. Если нарушителя поймают при передаче за решетку мобильника и комплектующих, ему будет грозить административная ответственность, а предполагаемая санкция составит от 25 до 50 тысяч рублей штрафа.

Если это произойдет повторно — человеку будет грозить уже уголовная ответственность: либо штраф на сумму от 100 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет. Это новая проектируемая статья 321.1 УК РФ, уточнил Хинштейн.

Депутат добавил, что рассчитывает на то, что в ближайшее время инициативы внесут на рассмотрение нижней палаты парламента.

В настоящее время максимальное наказание за передачу телефонов в изоляторы и тюрьмы представляет штраф в пять тысяч рублей.