Правительство обсудит законопроект о периоде выплаты накопительной пенсии

Кабмин 6 августа обсудит законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год. Также за заседании затронут тему субсидий на оплату ЖКХ и ряд других вопросов. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Ожидаемый период выплаты является показателем, на который делят все пенсионные накопления человека, чтобы определить размер накопительной пенсии. В 2021 году ожидаемый период составил 264 месяца (22 года). Согласно опубликованному в апреле законопроекту, в 2022-м предлагается не изменять временной период. Этот вопрос будет обсуждать на заседании правительство.

Также кабмин поднимет тему внесения изменений в распределение межбюджетных средств регионам и Байконуру. Речь идет об оплате жилищно-коммунальных услуг отдельными категориями граждан в 2021 году и плановом периоде 2022–2023 годов.

Еще на заседании обсудят вопрос перераспределения межбюджетных средств, которые получают регионы на развитие и обеспечение безопасности дорожной сети. Парламентарии рассмотрят вопрос предоставления Минэнерго возможности утверждать критерии отнесения к малотоннажным объектам места производства и хранения сжиженного природного газа.