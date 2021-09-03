Правительство обсудит разграничение понятий таунхаусов и многоквартирных домов

Кабмин обсудит законопроект, разграничивающий понятия таунхаусов и многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Обсуждение проекта поправок состоится 3 сентября на заседании правительства. Изменения планируется внести в Градостроительный кодекс, некоторые законодательные акты и ряд федеральных законов.

«Законопроектом предусматривается введение понятия „дом блокированной застройки“ в Градостроительный кодекс РФ и понятия „многоквартирный дом“ в Жилищный кодекс РФ. При этом определяется, что дом блокированной застройки является видом жилого дома», — сказано в материалах кабмина.

Под «домом блокированной застройки» подразумеваются таунхаусы. В правительстве отметили, что благодаря принятию законопроекта удастся убрать правовой пробел в законах, касающихся разграничения двух понятий.

По закону, таунхаус должен иметь общие стены с соседними жилыми домами. При этом такое здание должно иметь не более трех этажей. Каждый дом-блок должен предназначаться для проживания одной семьи.