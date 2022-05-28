Правительство обеспечит предприятия ТЭК льготными кредитами

Российские системообразующие компании топливно-энергетического комплекса смогут претендовать на получение льготных кредитов по субсидируемой ставке в рамках поддержки в условиях санкционных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Речь идет о компаниях, чья деятельность в нефтесервисной отрасли является дополнительной, а не основной. Кредитование рассчитано на срок до 12 месяцев.

Таким образом, одно предприятие ТЭК сможет получить до 10 миллиардов рублей, а группа компаний — до 12 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что поддержку от правительства получат атомные IT-специалисты. Всего в реестр Минцифры вошло 13 компаний Росатома. Разработчики получат ряд государственных льгот, включая отсрочку от призыва в армию.