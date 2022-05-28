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    28 мая 2022, 12:27

    Правительство обеспечит предприятия ТЭК льготными кредитами

    Правительство сообщило о возможности льготного кредитования предприятий ТЭК

    Максим Зинкин

    Российские системообразующие компании топливно-энергетического комплекса смогут претендовать на получение льготных кредитов по субсидируемой ставке в рамках поддержки в условиях санкционных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

    Правительство обеспечит предприятия ТЭК льготными кредитами

    Речь идет о компаниях, чья деятельность в нефтесервисной отрасли является дополнительной, а не основной. Кредитование рассчитано на срок до 12 месяцев.

    Таким образом, одно предприятие ТЭК сможет получить до 10 миллиардов рублей, а группа компаний — до 12 миллиардов рублей.

    Ранее стало известно, что поддержку от правительства получат атомные IT-специалисты. Всего в реестр Минцифры вошло 13 компаний Росатома. Разработчики получат ряд государственных льгот, включая отсрочку от призыва в армию.