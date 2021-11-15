facebook_pixel
    15 ноября 2021, 03:02

    Правительство не захотело снижать НДС для туризма

    «Известия»: правительство не захотело снижать НДС до 10% для отрасти туризма

    Дарья Бунякова

    Правительство сочло нецелесообразным снижение НДС до 10% для туристической отрасли. После уменьшения федеральный бюджет стал бы терять более 37 миллиардов рублей в год.

    Правительство не захотело снижать НДС для туризма

    Проработать предложения по снижению НДС для туротрасли правительству поручил президент Владимир Путин. По итогам рассмотрения вопроса кабмин назвал подобную меру нецелесообразной, сообщила газета «Известия».

    По словам премьер-министра Михаила Мишустина, снижение НДС не поможет сделать туристические услуги дешевле для потребителей. Согласно оценкам ФНС, если НДС уменьшится до 10%, то каждый год федеральный бюджет будет терять около 37,2 миллиарда рублей.

    «Такая мера не является прозрачной мерой государственной поддержки, обеспечивающей целевое использование полученных средств», — заявило правительство в своем докладе главе государства.

    При этом Ростуризм предлагал еще более радикальные меры. В конце октября глава агентства Зарина Догузова направила в Минфин письмо, в котором НДС предлагалось снизить до 7%. В своем обращении она подчеркнула, что в ЕС ставка для отелей в среднем составляет 7-8%, а в Австрии и Израиле вовсе установлено 0%. На уменьшении НДС для отрасли туризма настаивают также гостиничный бизнес и отраслевые организации.