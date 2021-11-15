Правительство не захотело снижать НДС для туризма

Правительство сочло нецелесообразным снижение НДС до 10% для туристической отрасли. После уменьшения федеральный бюджет стал бы терять более 37 миллиардов рублей в год.

Проработать предложения по снижению НДС для туротрасли правительству поручил президент Владимир Путин. По итогам рассмотрения вопроса кабмин назвал подобную меру нецелесообразной, сообщила газета «Известия».

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, снижение НДС не поможет сделать туристические услуги дешевле для потребителей. Согласно оценкам ФНС, если НДС уменьшится до 10%, то каждый год федеральный бюджет будет терять около 37,2 миллиарда рублей.

«Такая мера не является прозрачной мерой государственной поддержки, обеспечивающей целевое использование полученных средств», — заявило правительство в своем докладе главе государства.

При этом Ростуризм предлагал еще более радикальные меры. В конце октября глава агентства Зарина Догузова направила в Минфин письмо, в котором НДС предлагалось снизить до 7%. В своем обращении она подчеркнула, что в ЕС ставка для отелей в среднем составляет 7-8%, а в Австрии и Израиле вовсе установлено 0%. На уменьшении НДС для отрасли туризма настаивают также гостиничный бизнес и отраслевые организации.