Правительство не поддержало проект закона об уголовном наказании за вовлечение детей в незаконные акции

Депутат Госдумы Евгений Марченко направил в Кабмин законопроект о лишении свободы за вовлечение детей в незаконные акции. Правительственная комиссия не поддержала это предложение.

Отказ передать закон на рассмотрение в парламент объяснили тем, что подобная уголовная статья в России и так есть.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — приводит РИА «Новости» текст отзыва Кабмина.

В правительстве отметили, что вовлечение детей в участие в несанкционированных публичных мероприятиях можно квалифицировать по статье 151.2 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего».

В своем законопроекте Марченко предложил давать до пяти лет лишения свободы за вовлечение детей в незаконные акции, а за их склонение к организации массовых беспорядков, по мнению парламентария, нужно сажать на 10 лет. Следственный комитет и Верховный суд в целом поддержали идею депутата, пишет ИА Nation News.