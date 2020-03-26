Правительство назвало возможные штрафы за нарушение карантина для россиян

При нарушении карантина, если это повлекло за собой смерть человека, граждан могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей. Для должностного лица сумма составит 500 тысяч.

Текст поправок подготовлен правительством РФ.

Согласно нему, физических лиц могут оштрафовать на сумму от 15 до 40 тысяч рублей за совершенные действия во время режима ЧС. Должностные лица получат наказание от 50 до 150 тысяч рублей.

Если нарушение повлечет вред здоровью или летальный исход, на россиян будет наложен штраф от 150 до 300 тысяч рублей. Должностные лица уплатят от 300 до 500 тысяч рублей.

Максимальные санкции предусмотрены для юридических лиц. Размер штрафа может составить до одного миллиона рублей.

«Если действия юридического лица во время режима ЧС или в период действия карантина повлекли причинение вреда здоровью человека или его смерть, но не содержат уголовно наказуемого деяния, на юрлицо будет наложен штраф от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», — сказано в документе.

Ранее правительство предупредило об ужесточении наказания за несоблюдение правил в условиях коронавируса.