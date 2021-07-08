Правительство назвало регионы, которым направит 6 млрд рублей на развитие сел

Больше всего субсидий от государства получит Удмуртия, региону выделят из бюджета более 400 миллионов рублей в рамках дополнительного финансирования по программе развития сельских территорий. Решение приняли на заседании правительства.

Кроме Удмуртии субсидии получат такие регионы, как Иркутская область (320 миллионов рублей), Кузбасс (почти 200 млн рублей), Чечня (180 млн рублей), Ульяновская область (более 170 млн рублей), Костромская (почти 160 млн рублей) и Брянская (150 млн рублей).

Всего правительство дополнительно выделит на развитие сельских территорий шесть миллиардов рублей. Деньги также пойдут на «сельскую ипотеку» — два миллиарда рублей, что позволит улучшить жилищные условия 14 тысяч семей.

«Программа улучшения жилищных условий граждан на селе по рекордно низкой ставке стала настоящим прорывом, спрос со стороны граждан в несколько раз превысил годовой план выдачи таких льготных кредитов. И президентом были поддержаны предложения правительства о расширении финансирования программы», — отметила Абрамченко.

Средства из госбюджета в размере 2,8 миллиарда рублей выделят на социальную и инженерную инфраструктуру, эти деньги пойдут на капремонт и реконструкцию объектов в 26 субъектах России. На благоустройство выделят 1,2 миллиарда рублей.