Правительство направит 1,5 миллиарда рублей в виде грантов на поддержку аграрного туризма

Правительство РФ в 2022–2024 годах направит 1,5 миллиарда рублей на развитие сельхозтуризма. Об этом написала «Политика сегодня».

Производители сельхозпродукции смогут получить по 10 миллионов рублей на проекты, направленные на аграрный туризм. Отбором проектов для грантов будет заниматься Минсельхоз.

Представители малого бизнеса смогут получить поддержку на строительство или ремонт помещений для приема гостей, благоустройство прилегающих территорий, создание развлекательной инфраструктуры и закупку туристического оборудования.