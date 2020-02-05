Правительство намерено увеличить тюремный срок за задержку зарплат

Правительственная комиссия поручила Следственному комитету и МВД разработать поправки в закон уголовного кодекса о «невыплате зарплаты…». Задержка выплат может стать преступлением средней тяжести. Это значит за двухмесячную задержку оплаты труда работадатель получит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщила газета «Известия», сейчас за это владельцам компании грозит не более трех лет.

Если невыплата жалования привела к тяжким последствиям, к примеру, нанесла вред здоровью, то работодатель может сесть и на десять лет. По данной статье предусмотрены и другие виды ответственности — огромные штрафы и общественные работы.

К слову, руководитель не понесет никакого наказания, если задержка жалования происходит по объективным причинам — в случае банкротства и прочит непредвиденным обстоятельствам. Только если он не заплатил работникам из корыстных или личных интересов. А те руководители организаций, которые не заплатили сотрудникам впервые, вообще могут избежать ответственности, если выплатят все долги.