Правительство начнет регулировать плату за ЖКУ в малоэтажных ЖК

Регулировать стоимость жилищно-коммунальных услуг в малоэтажных жилых комплексах будет правительство. Новая норма прописана в законопроекте, который разработал Минстрой России. В деталях разбирались «Известия».

По новому законодательству устанавливать перечень расходов на ЖКУ в поселках будет правительство, на основании него будет определяться размер оплаты за содержание общего имущества. Речь идет об инженерно-технической и транспортной инфраструктуре, котельных, водонапорных башнях, проездах, детских и спортивных площадках и многом другом.

Эксперты отмечают, что законопроект нужный и своевременный, хотя к нему есть ряд замечаний. Документ направлен на рассмотрение в аналитический центр при правительстве России. После принятия этого закона тарифы на ЖКУ в малоэтажных поселках могут снизиться в два раза.

С 1 июля в России тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства проиндексируют в среднем на 4%. Индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги пересчитываются в конце года для каждого региона в отдельности, после чего их утверждает правительство РФ.