Правительство может сократить время продажи алкоголя

С такой инициативой выступил «Общероссийский народный фронт» (ОНФ). Соответствующая документ, в котором предлагается сократить время возможной продажи алкоголя на один час.

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На данный момент закон о госрегулировании оборота этилового спирта позволяет реализовывать алкогольные напитки с 8 утра до 23 часов по местному времени. Магазину, нарушившему закон, грозит штраф до 300 тысяч рублей.

ОНФ предложил сократить этот промежуток до десяти вечера. Предполагается, что это поможет уменьшить преступления, совершаемые в состоянии алкогольного опьянения. При этом существует риск, что это приведет к убыткам, а люди начнут покупать контрафактную продукцию.

При этом регионы имеют право регулировать сбыт алкоголя в сторону ужесточения правил, но около четверти регионов предпочитают следовать федеральным нормам.