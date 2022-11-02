Правительство Краснодарского края отменило все новогодние мероприятия | 360°

02 ноября 2022, 19:16
Правительство Краснодарского края отменило все новогодние мероприятия
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение отменить все новогодние мероприятия в регионе. Об этом сообщила НСН со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Запрет коснется любых концертов, фестивалей и фейерверков не только в новогоднюю ночь, но и на январских праздниках. Исключения составят лишь мероприятия для детей.
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«В новогоднем оформлении зданий, магазинов и витрин рекомендуется использовать уже имеющиеся в наличии декоративные и световые конструкции», — уточнили в администрации.
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