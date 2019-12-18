Правительство Японии потребовало освободить задержанных у Курил рыбаков

Правительство Японии потребовало от России немедленного возвращения пяти рыболовецких судов вместе с командами, которых задержали в водах южной части Курил.

«Задержание этих судов мы считаем неприемлемым, исходя из позиции правительства Японии в отношении четырех северных островов. Мы требуем из соображений гуманности как можно скорее вернуть суда и их команды в японские порты. Российской стороне направлено соответствующее представление», — заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга, его цитирует ТАСС.

Сейчас правительство Японии проверяет, могли ли рыбаки сделать ложные записи о размерах улова, в чем их подозревают российские пограничники. Есихидэ Суга также сказал, что у задержанных нет проблем со здоровьем.

Как сообщили японские СМИ, вечером 17 декабря российские пограничники досмотрели восемь японских шхун, занимавшихся промыслом осьминога по двустороннему соглашению. Пять судов и их команды были задержаны и сопровождены на остров Кунашир. Пограничники якобы заметили несоответствия в документах об улове и реальном объеме осьминога на лодках.

На борту задержанных судов находятся 24 моряка. Шхуны принадлежат кооперативам из порта Немуро с острова Хоккайдо.