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    17 августа 2021, 13:25

    Правительство дополнительно выделит 21 млрд рублей на выплаты детям

    Андрей Иванов

    Российское правительство дополнительно выделит на выплаты детям до семи лет из малообеспеченных семей дополнительный 21 миллиард рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Правительство дополнительно выделит 21 млрд рублей на выплаты детям

    «Сегодня в повестке заседания правительства вопрос о поддержке малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет. По инициативе президента [России Владимира Путина] им предоставляется ежемесячное пособие на каждого ребенка. Направим на такие выплаты свыше 21 миллиарда рублей», — приводит РИА «Новости» слова Мишустина на заседании кабмина.

    Председатель правительства подчеркнул, что это дополнительные деньги. В этом году регионы уже получили 254 миллиарда рублей на детские выплаты. Мишустин напомнил, что адресную помощь будут оказывать в зависимости от финансовой ситуации в конкретной семье. Он попросил коллег внимательно следить за тем, чтобы люди без задержек получали эти деньги.

    Ранее премьер-министр России сообщил, что правительство продлило льготную семейную ипотеку до конца 2023 года. Теперь взять кредит на жилье по пониженной ставке смогут семьи, в которых родился первенец.