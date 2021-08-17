Правительство дополнительно выделит 21 млрд рублей на выплаты детям

Российское правительство дополнительно выделит на выплаты детям до семи лет из малообеспеченных семей дополнительный 21 миллиард рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Сегодня в повестке заседания правительства вопрос о поддержке малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет. По инициативе президента [России Владимира Путина] им предоставляется ежемесячное пособие на каждого ребенка. Направим на такие выплаты свыше 21 миллиарда рублей», — приводит РИА «Новости» слова Мишустина на заседании кабмина.

Председатель правительства подчеркнул, что это дополнительные деньги. В этом году регионы уже получили 254 миллиарда рублей на детские выплаты. Мишустин напомнил, что адресную помощь будут оказывать в зависимости от финансовой ситуации в конкретной семье. Он попросил коллег внимательно следить за тем, чтобы люди без задержек получали эти деньги.

Ранее премьер-министр России сообщил, что правительство продлило льготную семейную ипотеку до конца 2023 года. Теперь взять кредит на жилье по пониженной ставке смогут семьи, в которых родился первенец.