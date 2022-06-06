Правительство до 15 июня представит план по упрощению госрегистрации продукции в России

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил упростить порядок государственной регистрации продукции, чтобы производители могли оперативно реагировать на изменения рынка и удовлетворять спрос потребителей. Список распоряжений главы кабмина опубликовали на официальном сайте правительства.

В пресс-службе пояснили, что изменения в порядке госрегистрации связаны с тем, что из-за санкций многим производителям приходится менять адрес площадки или заменять импортные компоненты аналогами.

Это не влияет на показатели продукции, но требует перерегистрации и получения нового свидетельства о госрегистрации. Чтобы этот процесс проходил быстрее, Роспотребнадзор, Минздрав, Минэкономразвития и Минпромторг должны будут проработать возможность упрощения порядка регистрации продукции и сокращения сроков выдачи свидетельств о госрегистрации до 30 дней. Доложить о результатах ведомствам нужно до 15 июня.

Ранее Мишустин поручил правительственной комиссии по цифровому развитию до 1 августа подготовить предложения по замещению зарубежных IT-продуктов. Он призвал к совместной слаженной работе заказчиков, разработчиков и государства, сообщила газета «Известия».